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Giriş Tarihi: 6.5.2022 16:53 Son Güncelleme: 6.5.2022 17:00

1 Mayıs’ı kana bulayamadan yakalanan şüphelilerden 3’ü tutuklandı

BEKİR COŞKUN
1 Mayıs’ı kana bulayamadan yakalanan şüphelilerden 3’ü tutuklandı

Mersin'de, 1 Mayıs İşçi Bayramında bombalı eylem yapmayı planladıkları ve terör örgütleri PKK/KCK ile TKP/Kıvılcım üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütlerinin yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, 1 Mayıs'ta yasa dışı eylem yapmayı planladıkları ve terör örgütleri PKK/KCK ile TKP/Kıvılcım üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda, PKK-KCK gençlik yapılanmasından ve TKP/K açık alan yapılanmasından 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Toroslar ilçesi'ndeki bir adreste de el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği olduğu iddiası üzerine bomba imha uzmanı ekipleri inceleme yaptı. Bina ve çevresinde hassas bir şekilde güvenlik önlemi alan ekipler, el yapımı bomba ele geçirdi.

Mersin emniyetindeki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. 12 kişiden A.Ş. ve oğlu Ö.Ş. ile F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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1 Mayıs’ı kana bulayamadan yakalanan şüphelilerden 3’ü tutuklandı
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