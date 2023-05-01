1 Mayıs’ta İstanbul’da yollar boş kaldı

Megakent'in çözülmeyen en büyük sorunları arasında trafik başta gelirken her sabah trafik yoğunluğu yüzde 65 lerde akşam saatlerinde ise yüzde 75 civarında olurken 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 6-ile 8 derece olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde iş ve okula yetişmek isteyen vatandaşları canından bezdiren İstanbul trafiğinin 1 Mayıs işçi bayramında boş olması vatandaşları da rahatlattı.

RESMİ TATİL TRAFİĞE YANSIDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması trafikte yüzleri güldürdü. Megakent'te hafta içi sabah saatlerinde yoğun olan İstanbul trafiği resmi tatil sayesinde rahatladı.

TRAFİKTE YOĞUNLUĞU YÜZDE 6 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İstanbul trafik yoğunluk haritasında yüzde 6 olarak görülürken, metrobüs durakları ve birçok toplu taşıma aracında da aynı sakinlik yaşandı. E-5 Yenibosna ve Şirinevler mevkiinde Avcılar ve Topkapı istikametinde de trafiğin boş olduğu görüldü. Sabah saatlerinde yaşanan trafik rahatlığı akşam saatlerinde de az bir oranda artarak yüzde 38'e çıkarak kendini gösterdi.