Haberler Yaşam Haberleri 1 Mayıs'ta İstanbul'da yollar boş kaldı
Giriş Tarihi: 1.5.2023 20:55 Son Güncelleme: 1.5.2023 21:19

1 Mayıs'ta İstanbul'da yollar boş kaldı

Megakent'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması nedeniyle sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu azalarak yüzde 8 oranında yoğunlaştı. Sabah saatlerinden itibaren ana artellerde trafik rahatlarken akşam saatlerinde ise oran yüzde 38 olarak ölçüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
1 Mayıs’ta İstanbul’da yollar boş kaldı

Megakent'in çözülmeyen en büyük sorunları arasında trafik başta gelirken her sabah trafik yoğunluğu yüzde 65 lerde akşam saatlerinde ise yüzde 75 civarında olurken 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 6-ile 8 derece olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde iş ve okula yetişmek isteyen vatandaşları canından bezdiren İstanbul trafiğinin 1 Mayıs işçi bayramında boş olması vatandaşları da rahatlattı.

RESMİ TATİL TRAFİĞE YANSIDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması trafikte yüzleri güldürdü. Megakent'te hafta içi sabah saatlerinde yoğun olan İstanbul trafiği resmi tatil sayesinde rahatladı.

TRAFİKTE YOĞUNLUĞU YÜZDE 6 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İstanbul trafik yoğunluk haritasında yüzde 6 olarak görülürken, metrobüs durakları ve birçok toplu taşıma aracında da aynı sakinlik yaşandı. E-5 Yenibosna ve Şirinevler mevkiinde Avcılar ve Topkapı istikametinde de trafiğin boş olduğu görüldü. Sabah saatlerinde yaşanan trafik rahatlığı akşam saatlerinde de az bir oranda artarak yüzde 38'e çıkarak kendini gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "asgari ücret" göndermesi: Uyan da balığa gidelim...
Son dakika: Savunma Sanayiinde tarihi gün! Başkan Erdoğan açıkladı: Milli Muharip Uçağın adı belli oldu
SON DAKİKA | Suriye'nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit oldu
Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajında asgari ücret vurgusu: Beraber başardık
7'li koalisyon ortağı İYİ Parti'de HDP istifası! "Her şeye he demem yok öyle bolluk"
Kaftancıoğlu'ndan ülkücü gençlere tehdit: Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz...
Can Ataklı'dan Selçuk Bayraktar'a küstah sözler! Hakaretler savurdu, büyük tepki çekti...
Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bile isyan etti! CHP'nin ilkesiz siyasetine tepki: Asla unutturmayacağımız bir gün
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri 1. ve 2. bölge Ak Parti İzmir milletvekili adayları kimler?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Meydanların dili zafer diyor
ARKADAŞINA GÖNDER
1 Mayıs'ta İstanbul'da yollar boş kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA