1 Milyar dolarlık vurgun! 2500 kişiyi dolandırdılar: Lüks arabalar, saatler, yemekler...

'SİZİN GELECEĞİNİZ BÖYLE OLACAK' DEDİLER

Zahid Fazli da, "Bunlar İran vatandaşı, büyük bir şebekeler. Bize bir telefon geldi burada buluştuk. Bir iki kere misafirimiz oldular. Gelecekle ilgili güzel şeyler anlattılar. Teknelerde, lüks arabalarda gezeceksiniz, sizin geleceğiniz böyle olacak dediler. Hepsi lüks arabalarla geliyordu aldatmak için. Yapacaklarını yaptılar, bizim paralarımız gitti. 35 bin dolar kaybettik, şu an hiçbirinden ses yok. Aradık, mesaj yazdık. Mesajlara cevap verdiler, bekleyin dediler. Sonra kestiler. Biz en başta da hiç para almadık. Temasa da geçemedik, kandırdılar bizi. Paramız geri döner diye ümit ediyoruz. Bizim tanıdık arkadaşlarımız var, onlara da biz söyledik ve mahçup olduk" dedi.