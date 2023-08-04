1 milyar liralık kıvılcım! Bursa’daki yangın: 40 ton köpük ve 20 bin ton su ile söndürüldü!

YANGIN KORİDORLARI AÇILDI, KÖPÜK KULELERİ İLE MÜDAHALE EDİLDİ

7 saat süren yangının yol açtığı zararın 1 milyar liranın üzerinde olduğu açıklanırken, söndürme çalışmalarının detayları da ortaya çıktı. Önceden tekstil fabrikası olarak kullanılan ancak daha sonra 10 farklı firmaya kiraya verilen 110 bin metrekarelik tek parça yapıdaki yangının, alanın tamamına yayılmaması için yangın koridorları açıldı. Birbiri içerisine geçmiş 10 fabrikanın yer aldığı 110 dönümlük alanda, tampon bölgeler oluşturularak alevlerin daha da büyümesi önlendi. Ayrıca, robotik itfaiye aracı köpük kuleleri ile de yangına müdahale edildi. İnegöl tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçen yangının söndürülmesi için 40 ton köpük ile 20 bin ton su kullanıldı.