1 milyarlık ’Bitrota’ kripto vurgununda son dakika gelişmesi: Kritik isim yakalandı

Binlerce vatandaşı mağdur eden 'Bitrota' kripto para borsası ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 1 milyar liralık vurgunu yapan isimlerden Hasan Özkan'ın Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandığı bildirildi. Şüphelinin, şirket merkezinin İstanbul'a taşınmış olmasından dolayı soruşturmanın sürdürüldüğü bu ile gönderileceği öğrenildi.
SON DAKİKA: 1 Milyar TL'lik kripto para operasyonu; Bitrota'nın sahiplerinden biri yakalandı!
Şirket sahiplerinin sadece Kayseri'de değil, Gaziantep-Hatay gibi birçok ilde kripto dolandırıcılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Dolandırılan mağdur yüzlerce vatandaş, CİMER'e şikayette bulunmuştu. Adının açıklanmasını istemeyen E.C.K, "Görüntülü konferanslarda hakkımızı arayamaya kalktığımızda bizi sert üslupla gruptan attı" sözlerini kullanmıştı.
Merkezi Kayseri'de olan, Kenan Altun ile Avusturya vatandaşı Hasan Özkan'ın 3 yıl önce kurduğu Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. isimli şirket geçen aralık ayında, 'Bitrota' adındaki kripto para borsasını devreye aldı.
Bu kişiler, 'Talent' adını verdikleri coine yatırım için yoğun çalışmaya girdi. Kayseri dışında en çok ağırlık verilen il ise Hatay oldu. Lüks ofislerin kurulduğu kentte, yüzlerce vatandaş, ortadan kaybolan şirket sahibi ve giriş yapılamayan sistemle beraber, binlerce lirasını kaybetti.
"GÜNCELLEME VAR" DEYİP SİSTEMİ KAPATTILAR
Arkadaşlarıyla girdiği Bitrota borsasında 200 bin TL değerinde token aldıklarını söyleyen ve isminin açıklanmasını istemeyen E.C.K, "Kentin her tarafında, bu adamın şirketinin reklamı vardı. Ben de araştırıp bu işe girmeye karar verdim ve Defne ilçesinde bulunan Bitrota ofisine gittim. Oradan da bilgiler alarak, daha sonra kredi çekip, üstüne arabamı satıp, bir iki arkadaşımla beraber 200 bin TL'lik yatırım yaptık. İlk günlerde, günde 2 bin TL para kazandık. Daha sonra 'güncellemeye var deyip' sistemi kapattılar. Güncelleme açıldıktan sonra, Bitrota içinde yer alan 'talent' tokeninin fiyatı düşmeye başladı. Sonra sistem bir daha kapandı ve aldığımız tokenin satışına izin verilmedi. Uygulamayla ilgili yeni arayüz çalışması olacağını söyleyip, zaman kazandılar. Ayrıca, görüntülü konferanslarda hakkımızı arayamaya kalktığımızda bizi sert üslupla gruptan attı. Mağduruz, bu yatırımı yaptığımız 3 arkadaşımızla CİMER'e şikayette bulunduk" diye konuşmuştu.