1 milyarlık ’Bitrota’ kripto vurgununda son dakika gelişmesi: Kritik isim yakalandı

"GÜNCELLEME VAR" DEYİP SİSTEMİ KAPATTILAR

Arkadaşlarıyla girdiği Bitrota borsasında 200 bin TL değerinde token aldıklarını söyleyen ve isminin açıklanmasını istemeyen E.C.K, "Kentin her tarafında, bu adamın şirketinin reklamı vardı. Ben de araştırıp bu işe girmeye karar verdim ve Defne ilçesinde bulunan Bitrota ofisine gittim. Oradan da bilgiler alarak, daha sonra kredi çekip, üstüne arabamı satıp, bir iki arkadaşımla beraber 200 bin TL'lik yatırım yaptık. İlk günlerde, günde 2 bin TL para kazandık. Daha sonra 'güncellemeye var deyip' sistemi kapattılar. Güncelleme açıldıktan sonra, Bitrota içinde yer alan 'talent' tokeninin fiyatı düşmeye başladı. Sonra sistem bir daha kapandı ve aldığımız tokenin satışına izin verilmedi. Uygulamayla ilgili yeni arayüz çalışması olacağını söyleyip, zaman kazandılar. Ayrıca, görüntülü konferanslarda hakkımızı arayamaya kalktığımızda bizi sert üslupla gruptan attı. Mağduruz, bu yatırımı yaptığımız 3 arkadaşımızla CİMER'e şikayette bulunduk" diye konuşmuştu.