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Giriş Tarihi: 2.2.2022

1 milyon çocuğa eğitim desteği

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
1 milyon çocuğa eğitim desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk kez uygulanacak olan Anaokulu/ Anasınıfı destek programı için yılda 500 milyon TL kaynak ayıracaklarını bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk kez uygulanacak olan Anaokulu/ Anasınıfı Desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerdeki 1 milyon çocuğun anaokulu/ anasınıfına gitmesine destek olacaklarını belirtti. Bakan Yanık, söz konusu destek programı için yılda 500 milyon TL kaynak ayıracaklarını bildirdi. 3-5 yaş aralığındaki çocukları kapsayan destek her yıl Ağustos ayında vatandaşların hesaplarına yatırılacak. Anasınıfı Desteği için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapılacak. Başvuru tarihi ise önümüzdeki günlerde belirlenecek.

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1 milyon çocuğa eğitim desteği
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