1 milyon leylek, sonbahar göçü için havada

İlkbaharda Hatay üzerinden İstanbul'a, buradan da Avrupa ve Balkanlar'a göç eden leyleklerin sonbahar yolculuğu başladı. İstanbul semalarında, bugünlerde on binlerce leyleğin Avrupa'dan Afrika'ya göç yolculuğu gerçekleşiyor.

15 yıldır leylek göçünde sayımlar yapan, yaralı leylekleri tedavi ettiren gönüllü gözlemciler, leyleklerin sonbahar göçünü hem görüntülüyor hem de sayım yapıyor.

İlkbaharda İstanbul üzerinden Avrupa ve Balkanlar'a yılda yaklaşık 500- 600 bin leyleğin göç ettiğini belirten gönüllü gözlemciler, 120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesiyle yeniden Afrika'ya dönüşe geçen leyleklerin sonbahar göçü dönemindeki sayılarının ise 900 bin- 1 milyonu bulduğu belirtildi.

GÖÇÜN EN YOĞUN DÖNEMİ

Leyleklerin sonbahar göçünün ağustos ayının başından eylül ortasına kadar sürdüğü 15-31 Ağustos tarihleri arasını kapsayan bugünlerde leylek göçünün en yoğun döneminin yaşandığı kaydedildi.

Yaz mevsimi sona ererken İstanbul semalarında on binlerce leyleği görmenin mümkün olduğu sonbahar göçünde kuzey rüzgarlarının güçlü olmasından dolayı leyleklerin Marmara kıyılarına yığıldığı ve en yoğun görüldüğü alanın Güzelce- Tepekent arasındaki 4 kilometrelik dar geçit olduğu belirtildi.

'HERKESİN GÖZÜ GÖKYÜZÜNDE OLSUN'

Leyleklerin Avrupa ve Balkanlar'dan başlayan geri dönüş yolculuğunun Türkiye'de Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, İzmit, Yalova, Bursa, Eskişehir, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay'dan güneye doğru devam edeceğini dile getiren gönüllü leylek gözlemcileri "Özellikle bu güzergahlarda bugünlerde herkesin gözü gökyüzünde olsun. On binlerce leyleği görmek mümkün. Geri dönüş yolculuğu, yazın bittiği ve sonbaharın başladığını gösteriyor. Leylekler artık kendi yazlık bölgelerine gidiyor. Tabi yollarında tehlikelerle karşılaşıp bir kısmıda hayatını kaybediyor" dediler.