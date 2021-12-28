Haberler Yaşam Haberleri 1 milyon liralık altın çalan 3 kişi, çamurlu ayakkabılarıyla bıraktıkları izlerden yakalandı
Giriş Tarihi: 28.12.2021 15:11

1 milyon liralık altın çalan 3 kişi, çamurlu ayakkabılarıyla bıraktıkları izlerden yakalandı

DHA
1 milyon liralık altın çalan 3 kişi, çamurlu ayakkabılarıyla bıraktıkları izlerden yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde kuyumcu dükkanından yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın çalan 1'i kadın 3 şüpheli, çamurlu ayakkabılarıyla bıraktıkları izler takip edilerek yakalandı.

Olay, 26 Aralık günü saat 03.00 sıralarında Altınkum Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kuyumcu dükkanının alarm kablosunu kesip, içeri giren kişiler, 1 milyon lira değerinde olduğu tahmin edilen altınları yanlarında getirdikleri çantaya doldurdu. İş yerindeki güvenlik kamerasının kaydettiği hard diski de alan şüpheliler kaçtı. Bir gün sonra dükkana gelen iş yeri sahibi durumu fark edip, polise bildirdi.



İŞ YERİNİN ARKASINDAKİ EVDE YAKALANDILAR
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, dükkan ve dışında çamurlu ayakkabı izleri tespit etti. Ekipler, izlerin kuyumcu dükkanının arkasındaki bir eve kadar devam ettiğini belirledi. Evde kalan kişilerle ilgili araştırma yapıp, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, 1'i kadın, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddeden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber-A Para ortak yayınında önemli açıklamalar: TL mevduatlar 38 milyar arttı
Ankara'da define skandalı! Dere ıslahı diye kazdılar kepçeyle hazine aradılar
Berdan Mardini'yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler'in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!
Turgut Toplusoy'a büyük şok! Milyonluk tabloları çalıp kaçtı
SON DAKİKA: Avcılar Belediyesi’ne Karaarslan operasyonu! FETÖ’nün Belediyeler İmamı gözaltında
Burası Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk
Yerli ve milli projeler 2022’ye damga vuracak
Benim CHP’li adayım
SON DAKİKA: Savcı Özlem doğum günü kutlamasında ölmüştü! Babadan korkunç iddia: Öldükten sonra...
İşte Başkan Erdoğan'ı duygulandıran o kadın! Kanserli babasını bıraktı 'dava' için mesaiye koştu
ARKADAŞINA GÖNDER
1 milyon liralık altın çalan 3 kişi, çamurlu ayakkabılarıyla bıraktıkları izlerden yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA