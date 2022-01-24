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Giriş Tarihi: 25.1.2022

1 milyon lirası var sanıyorduk

1 milyon lirası var sanıyorduk

Kocaeli’nde, 85 yaşındaki Kore gazisini vahşi şekilde katleden canilerin ifadeleri kan dondurdu: 1 milyon lirası var dediler ama evde sadece bin lira bulabildik

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 9 ay önce evinde tabancayla vurulmuş, elleri koli bandıyla bağlı halde cesedi bulunan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın katil zanlılarıyla ilgili iddianame tamamlandı. Polisin elde ettiği belge ve bilgiler doğrultusunda hazırlanan iddianameye göre, zanlılar Ahmet Münir Terçin, Burak Yavuz, İsa Altuntaş, Mehmet Bel, Özgür Murtaz ve Nurettin Sever, 22 Nisan günü gözaltına alındı. İstanbul Beykoz'daki evine operasyon düzenlenen Nuh Aklanoğlu ise kaçtı. Aklanoğlu'nun evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca ile susturucu ele geçirildi. 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, Ahmet Münir Terçin serbest bırakıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında olaya dahil olduğu belirlenen Terçin de tutuklandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu 6 şüphelinin, Kore gazisi ve işçi emeklisi Halil İbrahim Topal'ın evinde olduğunu düşündükleri 1 milyon TL'yi çalmak amacıyla plan yaptıkları, paranın yerini söyletmek amacıyla darp ettikleri, silahla vurup, evde buldukları bin lirayı çaldıkları belirtildi.

İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜLER
İddianamede, cinayet planını, Nurettin Sever'in yaptığı belirtildi. Halil İbrahim Topal'ın bir yakınının verdiği bilgiler doğurltusunda, evindeen az 1 milyon TL para olduğu düşünülerek eve girildiği, yaşlı adamın işkence edilerek öldürüldüğü anlatıldı.

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