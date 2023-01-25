Zeytinburnu Belediyesi'nin çevre dostu nesiller yetiştirmek amacıyla bin 718 metrekarelik bir alana kurduğu Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi'nde 1 milyon solucandan 1 ton gübre üretildi. Tesiste, kompost tesisi, yağmur bahçesi, arıcılık, çatı ve bahçe tarımı faaliyetleri ile 'Sürdürülebilir Yaşam Alanları' oluşturuldu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugüne kadar 9 ton kompost ürünü ile beslenen solucanlardan 1 milyon solucan gübresi ürettik. Böylece çöp depolama sahalarına gidecek organik atıkları sıfırlayarak faydalı bir ürün elde etmiş olduk. Gübreleri, bahçe tarımında kullanıyoruz" dedi.