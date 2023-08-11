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Giriş Tarihi: 11.8.2023 10:02 Son Güncelleme: 11.8.2023 10:10

1 milyonluk vurguna Bolu polisi dur dedi

Bolu'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 yabancı uyruklu şüpheli, yaklaşık 450 bin lira değerindeki döviz ve altını ‘Türkiye’ye kaçak yollarla altın ve döviz sokmuşsunuz’ diyerek yabancı uyruklu aileyi dolandırdı. Aynı dolandırıcılar Kütahya ilinde de ikinci işlerini gerçekleştirdikten sonra Ankara’nın Polatlı ilçesinde takip sonucu yakalandılar.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
1 milyonluk vurguna Bolu polisi dur dedi

Bolu'da ikamet eden 3 yabancı uyruklu şahıs kendilerini polis olarak tanıtarak yabancı uyruklu bir aileyi aradı. Telefonla aradıkları yabancı uyruklu aileyi korkutarak kandıran şüpheliler, "Türkiye'ye kaçak yollarla döviz ve altın soktuğunuz tespit edildi" diyerek para ve altınların emniyete teslim edilmesi gerektiğini söyledi. 3 yabancı uyruklu şüpheli, yaklaşık 450 bin lira değerindeki döviz ve altını ailenin elinden aldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan yabancı uyruklu aile, polisten yardım istedi. İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri takibe aldı,

3 yabancı uyruklu dolandırıcı Bolu'dan sonra Kütahya iline de giderek, aynı yöntemle yine yabancı uyruklu bir ailenin altınlarını da dolandırarak, Ankara'nın Polatlı ilçesine geçtiler. Bolu polisi Kütahya olayının ardından yakın takip gerçekleştirerek, 3 şahsı araba içerisinde Polatlı ilçesinde yakalayarak gözaltı yaptıktan sonra ifadelerinin alınması üzerine Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu'na getirildiler.

Dolandırıcıların Bolu'da olaylarda, piyasa değeri 450 bin lirayı bulan altınları bozdurarak, harcadıkları, Kütahya ilinde dolandıkları altınları ise Polatlı ilçesinde bozdurmak istedikleri anda yakalandıkları ortaya çıktı. Sanıkların Bolu ve Kütahya'da yaptıkları olayda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan vurgun yaptıkları da ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takip sonucu, yabancı uyruklu Salahaddin A, Mustafa H. ve Salih Muhammed A. içinde bulundukları takside yakalandı. Bolu'ya getirilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 sanık da nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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1 milyonluk vurguna Bolu polisi dur dedi
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