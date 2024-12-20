1 motorla geldiler, 3 motorla kaçtılar! Motosiklet hırsızları yakalandı

Olay Şişli Çağlayan mahallesinde 17 Aralık 2024 tarihinde meydana geldi. Mağdur E.Ç.'ye ait 2 motosiklet park edildikleri yerden çalındı. Sabah işyerini açmaya geldiğinde motosikletlerinin çalındığını fark eden E.Ç.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada motosikletlerin çalınma anının bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini belirledi.

Görüntülerde 3 şüphelinin motosikletle olay yerine gelmesi, bir süre çevrede dolaştıktan sonra 2 motosikleti çaldıkları görüldü. Bir motosikletle geldikleri sokaktan 3 motosikletle çıkan şüphelilerin kaçma anları da güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada hırsızlık olayıyla ilgili N.B.(16), K.C.(17), C.A.(16) ile M.B.'yi(18) gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önceden polist çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerden yaşları küçük olan N.B., K.C., C.A Çocuk Şube Müdürlüğü, M.B. ise Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından adliyeye sevk edildi.