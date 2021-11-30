1 ölü, 1 yaralı

ADANA'DA, otomobille taziye ziyaretinden dönen Mustafa Akay, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, merkez Seyhan ilçesi Yenibey mahallesinde önceki gece meydana geldi. Bir yakınının cenazesi için taziyeye giden Mustafa Akay ve Bülent Erdal, daha sonra otomobillerine binerek evlerine dönüşe geçti. Ara sokakta kimliği belirsiz kişiler, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili silahla çapraz ateşe tuttu. Saldırıda şoför Akay ölürken, Erdal ise göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Saldırganlar olayın ardından kaçtı. Ağır yaralı Erdal'ın tedavisi sürüyor.