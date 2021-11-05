1 palamut, 5 kilo tavuk ile yarışıyor

Av sezonunun 1 Eylül tarihinde başlamasından itibaren balık sezonunda palamut avcılığında hayal kırıklığı yaşayan balıkçıların şimdiki umudu hamsi ve istavrit oldu. Marmara Denizi'nde hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldüren bir hamsi bolluğu yaşanırken tezgâhlarda zor bulunan palamut ise hayal kırıklığı yaşattı. Artan hamsinin kilosu ortalama 10 liraya kadar düşerken palamutun tane fiyatı 70 liradan başlayarak 100 liraya kadar çıkıyor. 52 yıldan bu yana balıkçılık yapan Ahmet Binekoğlu, "Her sene bir balık türü çok çıkıyorken diğer balık türü az çıkar. Bu doğanın döngüsüdür." şeklinde konuştu.

"HER SENE BİRİ ÇOK BİRİ AZ OLUR"

Yanlış avlanmanın hala yapıldığını fakat palamutun az olmasının bununla alakalı olmadığını belirten Binekoğlu, "Bu balık, mevsim balığı bu yılda palamut daha az çıkıyor. Avlamakla ya da avlamamakla alakalı bir durum ortada yok.Busene az çıkıyor belki ama önümüzdeki yıl çok çıkabilir. Bu sene de hamsi, istavrit, lüfer bol mesela. Her sene palamut bol olacak her sofraya konacak diye bir kaide yok. Doğal olan şeyler bir sene çok olurken diğer sene zaten az olur bu doğanın kanunudur. Erik bile öyledir. Neticede bu da bir canlı sonuçta. Evet yanlış avlanma hala var bir türlü önüne geçilemedi bunun. Ama tamimiyle yanlış avlanmayla ilgili değil. Yumurtlama döneminde palamut yakalanıyor bu sebepten dolayı az diyorlar ama kesinlikle alakası yok. Bir tane palamut milyarlarca yavru döker. Eğer yanlış avlanma varsa mayıs ayında boğazlarda yakalama yasaklanmalı." dedi.

"TAVUK BİLE BALIKTAN PAHALI"

Herkesin bütçesinin yeteceği balığı haftada en az 3 kere yemesi gerektiğini söyleyen Binekoğlu, "Bu sene hamsi oldukça fazla. Fiyatlarda çok pahalı değil. Tavuk fiyatları bile balıktan daha pahalı. Tavuk yiyeceklerine balık yesinler. Herkes bütçesine uygun balığı alsın ve tüketsin hamsi, mezgit, istavrit alıp yesinler. Herkes çinekop, lüfer alacak değil ama ucuz olan balıkları tüketsinler. Önümüzdeki aylarda bu fiyatların çok çok üzerine çıkacak." dedi.