1 santim delikten bin 200 taş çıktı

BÖBREK taşı şikayetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 69 yaşındaki Samet Saraç isimli vatandaş, hastanenin üroloji kliniğinde ameliyata alındı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, Op. Dr. Recep Burak Değimentepe, Dr. Burak Uysal, Dr. Safa Arslan ile Hemşire Elif Kurtay ve Hemşire Elif Bilgen tarafından 'Perkütan Nefrolitotomi' tekniği uygulanarak, hastanın sırt bölgesinden 1 santimetrelik delik açıldı. Ameliyatta hastanın böbreklerinden 200 gram ağırlığında bin 200'den fazla taş çıkarıldı. Başhekim Doç. Dr. Fikret Halis, böbrek taşının anatomik bozukluk, metabolik problem ya da çevresel faktörlere bağlı olarak geliştığını, zamanında müdahale edilmezse böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebileceğini söyledi. Böbreğindeki taşlar çıkarıldıktan sonra ağrıları dinen Samet Saraç, "Hiçbir ağrım sızım kalmadı" diyerek, doktorlara ve ameliyat ekibine bolca dua etti.