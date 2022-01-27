Haberler Yaşam Haberleri 1 santim delikten bin 200 taş çıktı
Giriş Tarihi: 28.1.2022

1 santim delikten bin 200 taş çıktı

1 santim delikten bin 200 taş çıktı
BÖBREK taşı şikayetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 69 yaşındaki Samet Saraç isimli vatandaş, hastanenin üroloji kliniğinde ameliyata alındı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, Op. Dr. Recep Burak Değimentepe, Dr. Burak Uysal, Dr. Safa Arslan ile Hemşire Elif Kurtay ve Hemşire Elif Bilgen tarafından 'Perkütan Nefrolitotomi' tekniği uygulanarak, hastanın sırt bölgesinden 1 santimetrelik delik açıldı. Ameliyatta hastanın böbreklerinden 200 gram ağırlığında bin 200'den fazla taş çıkarıldı. Başhekim Doç. Dr. Fikret Halis, böbrek taşının anatomik bozukluk, metabolik problem ya da çevresel faktörlere bağlı olarak geliştığını, zamanında müdahale edilmezse böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebileceğini söyledi. Böbreğindeki taşlar çıkarıldıktan sonra ağrıları dinen Samet Saraç, "Hiçbir ağrım sızım kalmadı" diyerek, doktorlara ve ameliyat ekibine bolca dua etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in paylaşımı yürekleri sızlattı!
Son dakika! Başkan Erdoğan: Sosyal medyadaki dil Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir.
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken’den ilk paylaşım!
İstanbul’daki kar esaretini böyle atlattı: Camiye sığınan İsrailli haham gündeme oturdu!
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt verdi: Cumhurbaşkanımız ihaleye imza atmaz
Son dakika: MGK'da Ukrayna vurgusu! Sağduyu için çağrı yapıldı
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Öğretmenlerin tazminatlarına yüzde 120 zam...
Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi, kadına şiddet uyguladı
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Yarıyıl tatili uzayacak mı?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den Ece Erken'e tazminat davası: Şiddet gören kadınlar için bağışlayacağım!
ARKADAŞINA GÖNDER
1 santim delikten bin 200 taş çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA