1 Temmuz Kabotaj Bayramı Fethiye’de de Kutlandı

Fethiye'de 1 Temmuz Kaabotaj Bayramı nedeniyle Kadir Kurt'a ait Lycıan Dream isimli yat ile Fethiye Körfez açıklarında denize çelenk bırakıldı.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş,Fethiye Liman Başkanı Abdurrahman Kara, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Sahil Güvenlik Komutanı Burak Akanpınar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Davut Dönmez, Denir Ticaret Odası Başkanı İlkay Tugay, bazı daire amirleri ve denizcilerin katıldığı Kabotaj Bayramı töreninde Şövalye Adası açıklarında Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş ve Liman Başkanı Abdurrahman Kara denize çelenk bıraktı.

Bu sırada Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi botlarla siren çaldı. Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, yaptığı açıklamada "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Deniz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı İlkay Tugay ise yaptığı açıklamada, Denizcilik sektörünün ülkemize verdiği ekonomik desteği anlatıp tüm denizcilerin bayramını kutladı.