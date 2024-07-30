1 ton 331 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 'Narkoçelik-29' operasyonları düzenlendi.

1 TON 331 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

Düzenlenen operasyonlarda 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 kök kenevir ve kök skunk, 4 bin 481 uyuşturucu hap ele geçirildi. 103 şüpheli yakalanırken bunlardan 45'i tutuklandı, 36'sının şse hakkında adli kontrol kararı verildi.