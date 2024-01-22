1 ton kaçak alkol ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Samsun Atakum'da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

4 TON KAÇAK ALKOL ÜRETİMİ ENGELLENDİ

Operasyon sonucu ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkol ile yaklaşık 4 tonluk kaçak alkol üretiminin önüne geçildi.

"KAÇAKÇILARA YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız da artarak devam edecek" şeklinde açıklama bulundu.