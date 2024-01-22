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Giriş Tarihi: 22.1.2024 09:21 Son Güncelleme: 22.1.2024 09:22

1 ton kaçak alkol ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü; kaçak, sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun’da düzenlenen "Çengel-6" operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirdi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
1 ton kaçak alkol ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Samsun Atakum'da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

4 TON KAÇAK ALKOL ÜRETİMİ ENGELLENDİ

Operasyon sonucu ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkol ile yaklaşık 4 tonluk kaçak alkol üretiminin önüne geçildi.

"KAÇAKÇILARA YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız da artarak devam edecek" şeklinde açıklama bulundu.

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1 ton kaçak alkol ele geçirildi
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