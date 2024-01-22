1 ton kaçak alkol ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Samsun Atakum'da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
4 TON KAÇAK ALKOL ÜRETİMİ ENGELLENDİ
Operasyon sonucu ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkol ile yaklaşık 4 tonluk kaçak alkol üretiminin önüne geçildi.
"KAÇAKÇILARA YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız da artarak devam edecek" şeklinde açıklama bulundu.
Kaçak/Sahte Alkol Üretimi için kullanılan Etil Alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun'da düzenlenen "ÇENGEL-6" Operasyonunda 1️⃣ Ton 5️⃣6️⃣ litre Etil Alkol ele geçirildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 22, 2024
Vatandaşımızın Can Güvenliği ve Sağlığı İçin Alkol Kaçakçılarına ve Sahte Alkol Üretimi Yapanlara… pic.twitter.com/FSCPEIFsWs