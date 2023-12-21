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Giriş Tarihi: 22.12.2023

1 ton uyuşturucu ele geçirildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından 535 ekip, 1094 personel ve 21 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 47 ilde "Narkogüç-40" operasyonu yapıldı. Operasyonda, 1 ton 156 kilogram uyuşturucu madde ve 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 376 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda 12 kilo eroin, 2 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'nın operasyonundaysa 12 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, Diyarbakır'daki operasyonda 222 kilo skunk ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te ise 23 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

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1 ton uyuşturucu ele geçirildi
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