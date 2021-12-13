1 tonluk kabloyu birer metre keserek çaldılar

İzmit İlçesi Gökçeören Mahallesinde faaliyet gösteren bir şirkete ait, yer altına döşenmek üzere hazırlanmış 1 tonluk bakır kabloyu çalan kişiler, kabloları üzerinde bulunan plastiklerinden İzolasyonlarından ayırmak için, Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanına götürdü. Bu esnada bölgede devriye gezen Jandarma ekipleri, ormandaki kişileri fark etti. Yapılan kontrollerde, araçta bulunan kabloların, bakırlarını çıkarmaya çalışan Ö.Y. V.Y. T.Y. ve İ.K suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan şüpheliler, öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.