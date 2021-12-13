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Giriş Tarihi: 13.12.2021 14:55 Son Güncelleme: 13.12.2021 15:04

1 tonluk kabloyu birer metre keserek çaldılar

ABBAS ÇAKAR
1 tonluk kabloyu birer metre keserek çaldılar

Kocaeli İzmit İlçesinde faaliyet gösteren bir şirkete ait, 1 tonluk bakır kabloyu birer metrelik uzunluklarda keserek çaldıkları tespit edilen 4 kişi, çaldıkları kabloların bakırlarını çıkarttıkları esnada Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İzmit İlçesi Gökçeören Mahallesinde faaliyet gösteren bir şirkete ait, yer altına döşenmek üzere hazırlanmış 1 tonluk bakır kabloyu çalan kişiler, kabloları üzerinde bulunan plastiklerinden İzolasyonlarından ayırmak için, Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanına götürdü. Bu esnada bölgede devriye gezen Jandarma ekipleri, ormandaki kişileri fark etti. Yapılan kontrollerde, araçta bulunan kabloların, bakırlarını çıkarmaya çalışan Ö.Y. V.Y. T.Y. ve İ.K suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan şüpheliler, öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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1 tonluk kabloyu birer metre keserek çaldılar
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