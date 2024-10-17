1 tonluk TIR rampasının altında kaldı

İstanbul Kağıthane'de TIR rampasının tamiratını yapan 33 yaşındaki Serdar İkier, zincirin kopması sonucu yaklaşık 1 ton ağırlığındaki rampanın altında kalarak öldü. Evli ve 1 çocuk babası olan Serdar İkier'in yakınları sinir krizi geçirdi. Olay Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Oto tamir işçisi Serdar İkier (33) öğle saatlerinde cadde üzerinde park halinde olan TIR'ın rampasında tamirat çalışması yapmaya başladı. O sırada İkier'in altında olduğu tonlarca ağırlıktaki rampa, bir anda düştü. Rampanın altında kalan İkier, sıkıştı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Serdar İkier'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.