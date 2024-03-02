1 yılda 11 bin yaban hayvanı tedavi edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında yaralı halde bulunan 11 bin 284 yaban hayvanının tedavi edilip doğal yaşam alanına bırakıldığını açıkladı. 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü sebebiyle değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, "Ülkemizde 154 memeli, 490 kuş, 140 sürüngen türünün yaşadığını biliyoruz. 19 bine yakın omurgasız hayvan ile 11 bine yakın bitki türünün de yaşadığını tespit ettik. 1 milyon 165 bin 447 hektar alana sahip 85 yaban hayatı geliştirme sahası bulunuyor.Farklı türler için ilan edilen bu sahalarda yaban keçisi, Anadolu yaban koyunu, geyik, karaca, alageyik, kelaynak, karaakbaba ve ceylan gibi türlerimiz koruma altına alınmış durumda" dedi. Bakan Yumaklı, "2002-2023 yıllarında 4 bin 477 memeli yaban hayvanı üretildi. 42 milyon alabalık, 1.4 milyon keklik ve sülün doğal ortamlarına salındı. 54 yaban hayatı geliştirme sahasında her yılın eylül-şubat ayları arasında envanter çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.