Haberler Yaşam Haberleri 1 yılda 152 bin çiftin evliliği E-Evlenme ile tescilendi
Giriş Tarihi: 10.4.2022 12:46 Son Güncelleme: 10.4.2022 12:48

1 yılda 152 bin çiftin evliliği E-Evlenme ile tescilendi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
1 yılda 152 bin çiftin evliliği E-Evlenme ile tescilendi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün e- Evlenme Uygulaması, belediye memurluklarına yeni evelenen çiftlerin evliliklerinin aile kütüklerine elektronik ortamda tescil edebilmelerine olanak sağlıyor.

e- Evlenme Uygulaması, yeni evlenen çiftlerin evlilik sonrası, yeni kimlik, ehliyet, pasaport değişimi işlemlerini kolaylaştırırken, bürokrasiyi de azalttırken bugüne kadar yaklaşık 609 bin 955 evliliğin 152 bin 885'i elektronik olarak tescil edildi.

1 YILDA 152 BİN ÇİFTİN EVLİLİĞİ E-EVLEMME İLE TESCİL EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen e-Belediye sistemi ile MERNİS arasında sağlanan entegrasyonla belediye evlendirme memurları tarafından düzenlenen evlenme bildirim formlarının ve evlenme bilgilerinin elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilebilmesini sağlayan e-Evlenme uygulaması, 25 Mart 2021'de hayata geçirilmişti. Ülke genelinde 779 belediye tarafından kullanılan e -Evlenme uygulaması üzerinden bugüne kadar yaklaşık 609 bi 955 evliliğin 152 bin 885'i elektronik olarak tescil edildi.

Evliliğin gerçekleşmesiyle birlikte uygulama üzerinden 3 iş günü içinde gerçekleştirilen tescille birlikte zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanırken evlenme bildirimlerinin kâğıt ortamında nüfus müdürlüklerine gönderilmesinin de önüne geçildi. Ayrıca elektronik ortama aktarılan tescil işlemleriyle bürokrasi azaltılarak, zaman ve kırtasiyecilikten tasarruf sağlandı.

EVLİLİK SONRASI İŞLEMLER HIZLANDI

Evliliğin gerçekleşmesiyle hızlı bir şekilde yapılan tescil işlemlerinden sonra, vatandaşlar yeni kimlik kartlarını, varsa ehliyet ve pasaportlarını kolayca değiştirebiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Cem Garipoğlu ölmedi mi? Münevver Karabulut cinayetinde flaş sözler
Son dakika: Balıkesir'de vahşet! Cani baba tartıştığı oğlunu satırla öldürdü
Son dakika | Pakistan'da oylama sonucu belli oldu! İmran Han hükümeti düştü!
Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı
Zelenskiy'den küstah sözler! Türkleri katleden örgüte övgüler yağdırdı!
Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var!
Ona dokunmak bile yasak! Putin nasıl korunuyor? 'Silahşörler' iş başında
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Taciz' iddiası ile katledilmişti! Ergün Arslan cinayetinde dedektif detayı: Bu konu üzerinde duruluyor
SON DAKİKA: AK Parti harekete geçti! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam kaldırılacak...
ARKADAŞINA GÖNDER
1 yılda 152 bin çiftin evliliği E-Evlenme ile tescilendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA