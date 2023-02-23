2021 yılına ait ölüm istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan ölüm ve ölüm neden istatistikleri açıklandı. Buna göre; 2021 yılında 565 bin 594 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerin 2020 yılında yüzde 56'sını erkekler, yüzde 44'ünü kadınlar oluştururken, 2021 yılında ölen kişilerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde Ölüm sayısı 2020 yılında 9 bin 846 iken 2021 yılında 12 bin 198 oldu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2020 yılında binde 6,1 iken 2021 yılında binde 6,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düşerken 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düştü.

İLK SIRADA DOLAŞIM SİSTEMİ KAYNAKLI HASTALIKLAR

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller, 2021 yılında binde 12,7 ile Sinop ve Kastamonu oldu. Bu illeri binde 11,2 ile Giresun ve Edirne, binde 11,1 ile Balıkesir ve Çankırı, binde 10,8 ile Çanakkale izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,8 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,0 ile Hakkari, binde 3,7 ile Van ve binde 3,8 ile Şanlıurfa izledi.Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2021 yılında yüzde 33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 14,0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,4 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Kocaeli'nde ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2021 yılında 3 bin 361 sayısı ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini 2 bin 315 sayısı ile Covıd-19, bin 835 sayısı ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2021 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 43,4 ile Afyonkarahisar oldu. Bu ili yüzde 43,1 ile Aydın, yüzde 42,0 ile Çanakkale, yüzde 40,2 ile Balıkesir izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 26,1 ile Kayseri oldu. Bu ili yüzde 27,4 ile İstanbul, yüzde 27,6 ile Kocaeli, yüzde 28,3 ile Muş ve Eskişehir izledi.

TÜMOR KAYNAKLI ÖLÜMLER EN FAZLA ANKARA'DA

İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2021 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu il uüzde 17,8 ile Ankara oldu. Bu ili yüzde 17,2 ile Kars, yüzde 17,1 ile Tekirdağ, 17,0 ile Iğdır izledi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 7,9 ile Kilis oldu. Bu ili yüzde 8,7 ile Şanlıurfa, yüzde 8,9 ile Siirt, yüzde 9,0 ile Gaziantep izledi.

COVID-19 KAYNAKLI ÖLÜM SAYISI 65 BİN 198 OLDU

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 iken 2021 yılında 65 bin 198 oldu. COVID-19 nedeniyle 2021 yılında ölenlerin 35 bin 693'ünü erkekler, 29 bin 505'ini kadınlar oluşturdu.COVID-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, ölümlerin 2020 yılında en fazla olduğu yaş grubunun 65-74, 2021 yılında ise 75-84 olduğu görüldü. COVID-19 nedeniyle 2021 yılında 75-84 yaş grubunda ölenlerin 9 bin 493'ünü erkekler, 8 bin 566'sını kadınlar oluşturdu.

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 9,2 OLDU

Bebek ölüm sayısı, 2020 yılında 9 bin 657 iken 2021 yılında 9 bin 938 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2020 yılında binde 8,7 iken 2021 yılında binde 9,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2021 yılında bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü gerçekleşti.