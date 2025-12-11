‘10 Aralık Beşiktaş şehitleri’ne video klip

İstanbul Emniyeti; 10 Aralık 2016'da Beşiktaş TÜPRAŞ Stadı'nın önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen çifte bombalı terör saldırısında şehit olan kahraman polislerin anısına özel bir video klip yayınladı. Sosyal Medya Bürosu Polisleri tarafından hazırlanan duygu yüklü video klipte, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Beşiktaş Şehitler Anıtı ve farklı noktalarda çekilmiş özel görüntülere yer verildi. Klipte kahraman şehitlerin isimleri tek tek okundu ve polisler 'Şehit TİM 47 burda' diye bağırdı. Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında, "10 Aralık Beşiktaş şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun. Unutmadık, unutmayacağız. TİM 47 ölümsüzdür. Adınız dilimizde, hatıranız kalbimizde" notuyla paylaşılan video çok sayıda kişi tarafından da paylaşıldı ve beğeni topladı.