10 azılı suçlu ‘Kafes’e girdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şubesi'ne bağlı 46 ekip ve 117 personelin katılımıyla, Interpol kırmızı bülteniyle aranan 10 kişi "Kafes-30" operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların; İsviçre'nin dolandırıcılıktan aradığı Taiguo Lıu, İran'ın dolandırıcılıktan aradığı Paria Ghasemı, Reza Fakhr Attar ve Edris Moradı ile kara para aklamaktan aradığı Omid Alaghı, Güney Kore'nin kumardan aradığı Tae Yong Sung, Suriye'nin göçmen kaçakçılığından aradığı Ali Abouyeg, Çin'in göçmen kaçakçılığından aradığı Xın An, Özbekistan'ın insan kaçakçılığından aradığı Dilnoza Umarova ve insan ticaretinden aradığı Mavluda Ulmasova olduğu öğrenildi.Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bültenle aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız.