Haberler Yaşam Haberleri 10 azılı suçlu ‘Kafes’e girdi
Giriş Tarihi: 12.1.2024

10 azılı suçlu ‘Kafes’e girdi

İLKER TURAK İLKER TURAK
10 azılı suçlu ‘Kafes’e girdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şubesi'ne bağlı 46 ekip ve 117 personelin katılımıyla, Interpol kırmızı bülteniyle aranan 10 kişi "Kafes-30" operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların; İsviçre'nin dolandırıcılıktan aradığı Taiguo Lıu, İran'ın dolandırıcılıktan aradığı Paria Ghasemı, Reza Fakhr Attar ve Edris Moradı ile kara para aklamaktan aradığı Omid Alaghı, Güney Kore'nin kumardan aradığı Tae Yong Sung, Suriye'nin göçmen kaçakçılığından aradığı Ali Abouyeg, Çin'in göçmen kaçakçılığından aradığı Xın An, Özbekistan'ın insan kaçakçılığından aradığı Dilnoza Umarova ve insan ticaretinden aradığı Mavluda Ulmasova olduğu öğrenildi.

"NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"
Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bültenle aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dünyanın konuştuğu Epstein skandalıyla ilgili çarpıcı yorum: Ahtapotun kollarından sadece bir tanesi…
Katil İsrail, Lahey'de yargılanıyor! TBMM heyetinden duruşma sonrası açıklama
CHP’li meclis üyesi partisini eleştirdi: 5 yılda maalesef hiçbir şey yapmadık, AK Parti her şeye yetişti
Savaş Kızıldeniz'e sıçradı! ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinden acı haber
Sanal bahis çetesini çökerten mail ihbarı! 786 milyon para girişi, 30 milyon dolar kripto para çıkışı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Kehf Suresi Okunuşu - Kehf Suresinin Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Fazileti
ARKADAŞINA GÖNDER
10 azılı suçlu ‘Kafes’e girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA