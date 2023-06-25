Haberler Yaşam Haberleri 10 bin 335 depremzede hacı adayı kutsal topraklarda
Giriş Tarihi: 25.6.2023

10 bin 335 depremzede hacı adayı kutsal topraklarda

AA
10 bin 335 depremzede hacı adayı kutsal topraklarda
Asrın felaketinden etkilenen 11 ilden 10 bin 335 depremzede hacı adayı kutsal topraklara ulaştı.
Gaziantep'ten gelen Mehmet Güngördü, 13 yıldır haccı beklediğini belirterek "Depremzede olarak buraya geldiğimiz için kuş gibi hafif hissediyoruz. Çok acılar yaşadık, inşallah o acıları unutturacak ibadetlerimizi yaparak, tertemiz şekilde yuvamıza döneriz" dedi. Adıyaman'dan gelen Bahattin Kazanç, "İnsan buraya geldiği zaman bırakın depremi her şeyi unutuyor. Burada dünya malını, çoluk çocuğunuzu bile unutuyorsunuz" diye konuştu. Elazığlı hacı adayı Sedat Demirtaş "Buralar unutma ve dua mekânları" dedi.
Bu yıl kurada isimleri çıkmasına rağmen hacca gelemeyen depremzedelerin hakları gelecek yıla devredilecek.

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10 bin 335 depremzede hacı adayı kutsal topraklarda
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