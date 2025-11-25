10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı? MEB AGS hakkında Bakan Tekin’den açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni öğretmen yetiştirme modeli olan Milli Eğitim Akademisi (MEB AGS) ile 10 bin öğretmen adayı alımı yapacağını duyurmuştu. Bu yeni sistemde, öğretmen adayları AGS'den aldıkları başarı kriterlerine göre Akademi'de eğitime alınacak ve ardından atamaları gerçekleştirilecek. Bakan Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında katıldığı canlı yayında, öğretmen adaylarının en kritik sorusunu yanıtladı: 10 bin öğretmen atama ne zaman, branş dağılımı ne zaman yayımlanacak?
KPSS ve sözlü sınav puanıyla yapılan son atama sonuçları açıklandı. 15 bin öğretmen ataması Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek atama töreninde gerçekleşti ve adaylar görev yerlerini e-devlet üzerinden sorgulamaya başladı.
15 bin öğretmen görevlerine 19 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.
Sırada Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi'ne alınacak 10 bin öğretmen ataması var.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 bin öğretmen atamasının yapılmasının ardından kasım ayında branş bazlı ihtiyaç tablosunun güncelleneceğini belirtti. Bakan Tekin'in açıklamasına göre, Milli Eğitim Akademisi (MEB AGS) ile alınacak 10 bin öğretmen adayı için kadro ve branş dağılımının açıklanacağı zamanı paylaştı:
"Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 günü içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız."
"Öğretmen atamalarının da yapılacağı Milli Eğitim Akademisi'ne neden ihtiyaç duyulduğu" sorusu üzerine Bakan Tekin, dünyada eğitime erişim arttıkça, öğretmenlerin niteliklerini artıracak hem pedagojik anlamda hem de somut diploma anlamında yeni yaklaşımların ortaya çıktığını söyledi.
Dünyada şu an ağırlıklı olarak yürüyen modelin, uygulama ağırlıklı öğretmen yetiştirme süreçleri olduğunu belirten Tekin, Türkiye'deki üniversitelerde pedagojik formasyon veren bölümlerde yaklaşık 90 saatlik bir uygulamanın bulunduğunu ancak bunun dünya ortalamalarının çok altında olduğunu kaydetti.
Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde, Akademi Giriş Sınavı (AGS) neticelerine göre ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen adaylarının eğitim alacağını aktardı.
"Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit. Dolayısıyla arkadaşlar hiç tedirgin olmasınlar, endişe etmesinler. Biz kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu branşları açıklayacağız. Ondan sonra da Akademi Giriş Sınavı'ndaki başarı kriterlerine göre öğretmen adayı arkadaşlarımızı Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime almış olacağız. Kontenjanlar da onunla beraber açıklanacak."
Gelecek yılın başında öğretmen adaylarının akademide eğitime başlaması bekleniyor.
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 2026-MEB-AGS ÖSYM takvimine göre 12.07.2026 tarihinde gerçekleşecek. Sınava başvurular 08.05.2026 - 20.05.2026 tarihleri arasında alınacak.