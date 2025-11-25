10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? MEB AGS için Bakan Tekin’den duyuru!

"Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 günü içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız."

"Öğretmen atamalarının da yapılacağı Milli Eğitim Akademisi'ne neden ihtiyaç duyulduğu" sorusu üzerine Bakan Tekin, dünyada eğitime erişim arttıkça, öğretmenlerin niteliklerini artıracak hem pedagojik anlamda hem de somut diploma anlamında yeni yaklaşımların ortaya çıktığını söyledi.

Dünyada şu an ağırlıklı olarak yürüyen modelin, uygulama ağırlıklı öğretmen yetiştirme süreçleri olduğunu belirten Tekin, Türkiye'deki üniversitelerde pedagojik formasyon veren bölümlerde yaklaşık 90 saatlik bir uygulamanın bulunduğunu ancak bunun dünya ortalamalarının çok altında olduğunu kaydetti.

Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde, Akademi Giriş Sınavı (AGS) neticelerine göre ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen adaylarının eğitim alacağını aktardı.