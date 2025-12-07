Haberler Yaşam Haberleri 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON GELİŞMELER: AGS öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 7.12.2025 23:46

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON GELİŞMELER: AGS öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?

MEB’in 10 bin öğretmen alımı için süreç resmen başladı. Milli Eğitim Akademisi (MEB AGS) modeli kapsamında yapılacak atama için hazırlıklarını sürdüren bakanlık, ihtiyaç analizinin tamamlanmasının ardından branş kontenjanlarını duyuracak. Bakan Yusuf Tekin, tüm branşların eşit önemde olduğunu vurgularken, atamaların AGS’de elde edilen başarı puanına göre yapılacağını açıkladı. Adaylar akademide alacakları uygulamalı eğitimin ardından görevlerine başlayacak. Peki, 10 bin öğretmen ataması hangi tarihte yapılacak ve branş dağılımı ne zaman açıklanacak?

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON GELİŞMELER: AGS öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?
  • ABONE OL

10 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı için gözler MEB'e çevrilmiş durumda. Bakanlık, güncellenen ihtiyaç tablosu doğrultusunda kontenjanları yakında açıklayacak. Önceki yıllarda sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve okul öncesi branşları öne çıkarken, yeni dönemde kontenjanlar ders saati ve norm kadro ihtiyaçlarına göre şekillenecek. Peki, MEB'in 10 bin öğretmen ataması ne zaman duyurulacak? İşte detaylar...

MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

24 Kasım'da yapılan 15 bin öğretmen atamasının ardından gözler bu kez 10 bin kişilik atamaya çevrildi. Ancak MEB, yeni atamaya ilişkin takvimi henüz duyurmadı. Bakanlık tarih açıkladığında güncel bilgiler paylaşılacak.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

10 bin öğretmen atamasının branş dağılımı henüz açıklanmadı. Bakan Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde kontenjanların AGS sonuçları ve ihtiyaç duyulan branşlar doğrultusunda belirleneceğini ifade etti.

Bakan Tekin, branş ve kontenjan belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, her yıl kasım ayında branş bazlı ihtiyaç tablosunu güncellediklerini söyledi.

Milli Eğitim Akademisi için yapılacak 10 bin öğretmen alımına değinen Tekin, ihtiyaç duyulan branşların Aralık ayının ilk haftasında ya da ayın ortasına doğru açıklanmasını beklediklerini belirtti.

Tekin, tüm branşların kendileri için eşit önemde olduğunu vurgulayarak, öğretmen adaylarının endişe duymamasını istedi. İhtiyaç tablosunun paylaşılmasının ardından kontenjanların duyurulacağını, öğretmen adaylarının ise AGS başarı kriterlerine göre Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime alınacağını ifade etti.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON GELİŞMELER: AGS öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz