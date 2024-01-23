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Giriş Tarihi: 23.1.2024 11:45 Son Güncelleme: 23.1.2024 12:05

10 bin sahte içki ele geçirildi… Piyasa değeri 8 milyon lira…

İstanbul’da piyasa değerleri toplam sekiz milyon lira olan 10 bin 966 sahte içki ve 11 bin sahte etiket ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
10 bin sahte içki ele geçirildi… Piyasa değeri 8 milyon lira…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir ve Bayrampaşa İlçeleri'nde "Sahte İçki" operasyonu düzenledi. Çöplerden ve mekanlardan topladıkları boş içki şişelerine imal ettikleri sahte içkileri dolduran, gerçeğine birebir benzeyen etiketlemeler yapan ve sahte içkileri eğlence mekanlarına, tekel bayilerine ve alkollü içki satışı yapan işletmelere satan F.Ö., G.Ş. ve M.Ş. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değerleri toplam sekiz milyon lira olan 10 bin 966 dolu alkollü içki şişesi ve 11 bin sahte etiket ele geçirildi.

10 bin sahte içki ele geçirildi… Piyasa değeri 8 milyon lira… | Video

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10 bin sahte içki ele geçirildi… Piyasa değeri 8 milyon lira…
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