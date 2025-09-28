10 bin yıllık antik kent Hasankeyf’te, festival coşkusu

Batman'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü 10 bin yıllık antik kent Hasankeyf, bu yıl 5'incisi düzenlenen Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında su ve doğa sporlarından yöresel ürün stantlarına, tanıtım alanlarından eğlenceli aktivitelere kadar birçok etkinlik yapıldı. Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunları gösterimlerinin ardından Batman Valisi Ekrem Canalp ve Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali Irmak ile protokol üyeleri tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi. Festival kapsamında, halk oyunları gösterisi, tekne turu ve kale gezisi yapıldı.

Festivalde, su ve hava sporları, flyboard, jetski, zodiak bot, SUP board kürek çekme, kano, ultralight (dumanlı uçak], microlight (uçan kanat) ile paramotor (motorlu paraşüt) gösterileri gerçekleştirildi.