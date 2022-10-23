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Giriş Tarihi: 24.10.2022

10 çocuğunu boya sandığı ile büyüttü

10 çocuğunu boya sandığı ile büyüttü
Tekırdağ'da yaşayan 58 yaşındaki Yaşar Çevikgel, çocuk yaşlarda başladığı ayakkabı boyacılığı mesleğinde 45 yılı geride bıraktı. Kentte yaşayan insanlar arasında "Efsane Boyacı Yaşar" lakabıyla tanınan Çevikgel eşi, çocuklar ve torunlarından oluşan 10 kişilik ailesine boya sandığından kazandığı parayla bakıyor. Mesleğini ve müşterilerini çok sevdiğini söyleyen Yaşar Çevikgel, "45 senelik boyacıyım ben. Bizim için kapalı bir yer yapılsın. Soğuktan üşüyoruz. Ayağım kesildi. İnsanlardan ayak takılmasını istiyorum. Torunlarıma da bakıyorum. Bundan geçiniyoruz. Günde 15-20 müşteri geliyor. Günlük kazancım en fazla 150 lira. Çocuklarımı bu işi yapmıyor. Çocuklarımı okutuyorum. Ama kapalı bir yerim olsun istiyorum. Soğukta üşüyorum" dedi. İHA

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10 çocuğunu boya sandığı ile büyüttü
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