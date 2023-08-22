10 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 25102 Sokak'ta bulunan evinden sabahın erken saatlerinde çıkan ve ormanlık alanda yürüyüş yapan 85 yaşındaki 11 çocuk babası Hüseyin Doğan'dan haber alınamayınca ailesinin bildirmesi üzerine AFAD, Jandarma ve İHH arama kurtarma gönülleri tarafından 10 gün boyunca ormanlık alanda arandı.

Yapılan aramaların 10'uncu gününde acı haber geldi. Şahsın cansız bedenine arama yapan jandarma ekipleri ulaştı. Karadağ Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan şahsın cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ön otopsi sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.