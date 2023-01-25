10 gündür kayıptı! Ebiseleri ve kemik parçaları bulundu

Bunun üzerine polis, jandarma, itfaiye ve il merkezinden gelen AFAD ekipleri gece boyunca arama yaptı. Kındaç'ın elbiseleri ve ona ait olduğu düşünülen parçalanmış kemik parçaları bulundu.

Gündüz süren aramalarda Bir Eylül Mahallesi'ndeki sulama kanalı çevresinde havadan dronla görüntü alındı. Canlı ve ceset arama köpeği de aramalarda kullanıldı. Ekiplerin olayın aydınlatılması için çalışmaları sürüyor.