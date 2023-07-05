Haberler Yaşam Haberleri 10 gündür kayıptı Ümraniye’de bulundu
Giriş Tarihi: 6.7.2023

10 gündür kayıptı Ümraniye’de bulundu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
10 gündür kayıptı Ümraniye’de bulundu
İstanbul'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kırgızistan uyruklu öğrenci, Ümraniye'de bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Haziran'da uçakla kente geldiği belirlenen 20 yaşındaki Kırgız öğrenci Jazgül Shamuratova'dan 25 Haziran'dan beri haber alınamadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada 10 gündür haber alınamayan Kırgız öğrencinin Ümraniye'de olduğu, bu süre boyunca yabancı uyruklu kişilerin yanında kaldığı belirlendi. Kimlik, pasaport ve telefonunu kaybettiği öğrenilen Shamuratova, polis ekiplerince kimlik tespitinin yapılmasının ardından ailesine teslim edildi. Hem dil öğrenip hem de çalışabileceği bir programa katılmak üzere 3 aylığına Türkiye'ye geldiği öğrenilen Kırgız öğrencinin, 25 Haziran gece saatlerinde Kadıköy'deki bir esnaftan yardım istediği belirlenmişti. Türkçe ya da İngilizce konuşamadığı anlaşılan genç kadın, Rusça bilen başka bir esnaf tarafından polis merkezine yönlendirilmiş, ancak emniyete herhangi bir başvuruda bulunmadığı ortaya çıkmıştı. Kırgızistan'dan İstanbul'a gelen ailesi ise kızları hakkında konsolosluğa kayıp başvurusunda bulunmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Koca'dan "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" uyarısı! Temmuz sonuna kadar...
İşte Cumhuriyet Gazetesi'ndeki büyük usulsüzlüğün perde arkası: CHP-İYİ Parti rüşvet skandalının neresinde? Operasyon haber karşılığında çikolata kutusunda para...
İkinci el araç satışlarına yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
Havalimanında yakalanan ABD'li FETÖ’cü bylock kullanıcısı çıktı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
15 Temmuz kahramanı Gülşah Güler şehit düşmeseydi nişanlanacaktı
Aşk yaparken yakalandı
İYİ Parti'den istifa eden Taylan Yıldız'dan itiraf gibi açıklama! "Aday sıraları satıldı" iddialarıyla ilgili konuştu: Nasıl girdiler bilmiyorum...
ARKADAŞINA GÖNDER
10 gündür kayıptı Ümraniye’de bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA