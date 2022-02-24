10 hırsız tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hırsızlık olaylarının aydınlatılması için yapılan çalışmalarda, 11 açıktan hırsızlık, 9 işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 2 otodan hırsızlık, 3 ikametten hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık, 1 güveni kötüye kullanma ile 3 yağma olmak üzere toplam 31 ayrı olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 33 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 17'si hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 10'u tutuklanmış, 6 şüpheli ise serbest kalmıştır" denildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise bir araçta ve araç içerisinde bulunan 4 şahsın üzerinde yapılan aramada 79.6 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 35 adet fişek ele geçirildi. Adli Mercilere sevk edilen şüphelilerden 1 kişi tutuklandı.