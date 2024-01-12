10 ilde 55 milyon liralık vurgun yapan 33 kişilik çete polisin operasyonu ile çökertildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri yaptıkları çalışmada, çıkar amaçlı örgüt kurarak 50 milyon lira vurun yapan çeteye yönelik 09 Ocak günü Antalya Merkezli olmak üzere; Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, şüphelilere ait 3 adet depo içerisinde piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira müştekilere ait mallara el konuldu. İkametlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sahte çekler ve çek asılları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette sorguları tamamlanan 32 kişiden 3'ü savcılık talimatı ile serbest kalırken 29 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. KOM ekipleri çete üyelerinin geçmiş ticari faaliyetleri temiz olan, çek ödemelerinde sıkıntı bulunmayan atıl şirketleri tespit ederek bu şirketleri örgüt üyelerinin üzerine devir aldıklarını kaydetti. Yapılan ayrıntılı çalışmada çete üyelerini, devir aldıkları bu şirketler üzerinde kendi aralarında göstermelik para trafiği ve çek ödemesi oluşturarak şirketlerin findeks puanlarını yükselttikleri, bu şirketler üzerinden bankalara başvurarak çok miktarda çek karnesi aldıkları da belirledi. Çetenin ayrıca müştekilerinden yüksek meblağlarda vadeli çek karşılığı mal aldıkları ve bu malları kendi depolarında sakladıkları, ödeme tarihleri gelmeden önce çek karşılığı müştekilerden aldıkları malları başka depolara aktararak mal kaçırdıkları, şirketlerin ofislerini ve depolarını kapatarak ve şirketleri üçüncü şahıslara devir ettikten sonra müştekilere izlerini kaybettirdikleri, müştekilerin çeklerin ödenmemesi üzerine şirket ofislerine ve depolarına gittiği ancak muhatap bulamadığı,

söz konusu 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün' bu şekilde "Nitelikli Dolandırıcılık" sonucu ele geçirdikleri malları farklı illere aktararak el altından nakde çevirerek haksız menfaat temin ettikleri belirledi.

11-11 EYLEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

KOM ekipleri ayrıca çete üyelerince 11 mağdura yönelik işlenen toplam 11 eylem deşifre etti. Örgütün bu şekilde kendi kontrolünde bulunan şüpheli 5 farklı şirket üzerinden 11 farklı müşteki şirketin toplam 50 milyon 440 bin lira dolandırıldığı da tespit etti. Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan çevik, vatandaşın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacaklarını belirterek "Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz" dedi.