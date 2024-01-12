Haberler Yaşam Haberleri 10 ilde 55 milyon liralık vurgun yapan 33 kişilik çete polisin operasyonu ile çökertildi
Giriş Tarihi: 12.1.2024 10:57 Son Güncelleme: 12.1.2024 10:58

10 ilde 55 milyon liralık vurgun yapan 33 kişilik çete polisin operasyonu ile çökertildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne’ 50 milyon lira vurun yapan çeteye yönelik Antalya Merkezli olmak üzere; Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar olmak üzere toplam 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 3’ü emniyetten serbest bırakılırken 29’ü adliyeye sevk edildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
10 ilde 55 milyon liralık vurgun yapan 33 kişilik çete polisin operasyonu ile çökertildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri yaptıkları çalışmada, çıkar amaçlı örgüt kurarak 50 milyon lira vurun yapan çeteye yönelik 09 Ocak günü Antalya Merkezli olmak üzere; Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, şüphelilere ait 3 adet depo içerisinde piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira müştekilere ait mallara el konuldu. İkametlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sahte çekler ve çek asılları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette sorguları tamamlanan 32 kişiden 3'ü savcılık talimatı ile serbest kalırken 29 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. KOM ekipleri çete üyelerinin geçmiş ticari faaliyetleri temiz olan, çek ödemelerinde sıkıntı bulunmayan atıl şirketleri tespit ederek bu şirketleri örgüt üyelerinin üzerine devir aldıklarını kaydetti. Yapılan ayrıntılı çalışmada çete üyelerini, devir aldıkları bu şirketler üzerinde kendi aralarında göstermelik para trafiği ve çek ödemesi oluşturarak şirketlerin findeks puanlarını yükselttikleri, bu şirketler üzerinden bankalara başvurarak çok miktarda çek karnesi aldıkları da belirledi. Çetenin ayrıca müştekilerinden yüksek meblağlarda vadeli çek karşılığı mal aldıkları ve bu malları kendi depolarında sakladıkları, ödeme tarihleri gelmeden önce çek karşılığı müştekilerden aldıkları malları başka depolara aktararak mal kaçırdıkları, şirketlerin ofislerini ve depolarını kapatarak ve şirketleri üçüncü şahıslara devir ettikten sonra müştekilere izlerini kaybettirdikleri, müştekilerin çeklerin ödenmemesi üzerine şirket ofislerine ve depolarına gittiği ancak muhatap bulamadığı,

söz konusu 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün' bu şekilde "Nitelikli Dolandırıcılık" sonucu ele geçirdikleri malları farklı illere aktararak el altından nakde çevirerek haksız menfaat temin ettikleri belirledi.

11-11 EYLEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

KOM ekipleri ayrıca çete üyelerince 11 mağdura yönelik işlenen toplam 11 eylem deşifre etti. Örgütün bu şekilde kendi kontrolünde bulunan şüpheli 5 farklı şirket üzerinden 11 farklı müşteki şirketin toplam 50 milyon 440 bin lira dolandırıldığı da tespit etti. Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan çevik, vatandaşın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacaklarını belirterek "Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Savaş Kızıldeniz'e sıçradı! ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dünyanın konuştuğu Epstein skandalıyla ilgili çarpıcı yorum: Ahtapotun kollarından sadece bir tanesi…
CHP’li meclis üyesi partisini eleştirdi: 5 yılda maalesef hiçbir şey yapmadık, AK Parti her şeye yetişti
Katil İsrail, Lahey'de yargılanıyor! TBMM heyetinden duruşma sonrası açıklama
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
TCMB Başkanı Erkan'dan enflasyon açıklaması: Bunu başarmaya kararlıyız
İnşaatlar yarım kalıyor
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinden acı haber
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, CHP’den istifa etti
ARKADAŞINA GÖNDER
10 ilde 55 milyon liralık vurgun yapan 33 kişilik çete polisin operasyonu ile çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA