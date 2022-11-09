10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri: Yarın 10 Kasım’da Anıtkabir saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84'üncü yıl dönümünde saygı ve minnetle anılıyor. Ulu Önder'i ölüm yıl dönümünde ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, yarın 10 Kasım'da Anıtkabir saat kaça kadar açık sorusuyla Anıtkabir ziyaret saatleri hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda 10 Kasım Anıtkabir güncel ziyaret saatleri açıklandı ve Anıtkabir saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor soruları yanıt buldu. İşte 10 Kasım 2022 Anıtkabir ziyaret saatleri.