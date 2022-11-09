10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri: Yarın 10 Kasım’da Anıtkabir saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84'üncü yıl dönümünde saygı ve minnetle anılıyor. Ulu Önder'i ölüm yıl dönümünde ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, yarın 10 Kasım'da Anıtkabir saat kaça kadar açık sorusuyla Anıtkabir ziyaret saatleri hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda 10 Kasım Anıtkabir güncel ziyaret saatleri açıklandı ve Anıtkabir saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kapanıyor soruları yanıt buldu. İşte 10 Kasım 2022 Anıtkabir ziyaret saatleri.
2022 ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ
01 Şubat - 14 Mayıs Tarihleri Arasında
Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:30
15 Mayıs - 31 Ekim Tarihleri Arasında
Açılış: 09:00 - Kapanış: 17:00
10 KASIM'DA ANITKABİR KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Bu durumda 10 Kasım'a özel bir uygulama olmaması durumunda Anıtkabir saat 09.00'da açılacak ve 16.00'ya kadar ziyarete açık olacak.
ANITKABİR NE ZAMAN YAPILDI?
Anıtkabir, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarını içeren komplekstir. Emin Onat ile Orhan Arda'nın tasarımı olan Anıtkabir'in 1944'te başlanan inşası 1953'te tamamlanmıştır. Anıt mezar binası başta olmak üzere çeşitli yapı ve anıtların yanı sıra Barış Parkı olarak adlandırılan ağaçlık alandan oluşur.