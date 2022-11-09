10 Kasım 2022 Atatürk’ün vefatının kaçıncı yılı? Bu yıl 10 Kasım kaçıncı yıl dönümü?

10 Kasım Atatürk'ün vefatının kaçıncı yıl dönümü sorusu yanıt arıyor. Her 10 Kasım'da Atatürk'ün aramızdan ayrılışına dair törenler yapılır, ailecek Dolmabahçe ziyaret edilir. Bu sene de aynı törenler her zaman olduğu ve olacağı gibi devam edecek. Vatandaşlar da "10 Kasım kaçıncı yıl dönümü, kaç yıl geçti?" gibi hüzünlü bir soru yöneltiyor. Peki, 10 Kasım 2022 Atatürk'ün vefatının kaçıncı yılı? 10 Kasım kaçıncı yıl dönümü oldu? İşte detaylar...
10 KASIM KAÇINCI YILDÖNÜMÜ?
Atatürk 10 Kasım 1938 saat 9'u beş geçe hayata gözlerini yumdu. Buradan hesaplarsak Atatürk'ün vefatının 84. yılı olmuş oluyor.
10 KASIM ANLAM VE ÖNEMİ
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.
Başkent Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Meclis Başkanı, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve diğer devlet erkânın katılımıyla Anıtkabir'de gerçekleştirilir. Tören, Aslanlı Yol'da yürüyüşle başlar. Yürüyüşün ardından Cumhurbaşkanı, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyar. Saat 09.05'te devlet erkânı iki dakikalık saygı duruşunda bulunur ve İstiklâl Marşı okunur. Törenin ardından Anıtkabir Özel Defteri imzalanır.
İstanbul'da, resmî ve askerî erkân ile sivil toplum örgütlerinin, öğrencilerin ve halkın katıldığı Atatürk'ü anma törenleri bazı yıllar Atatürk'ün vefat ettiği İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Dolmabahçe Sarayı'nın 71 numaralı odasında düzenlenir. Törenin, valilikçe Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlendiği yıllarda bile Dolmabahçe Sarayı'nda halkın katılımıyla Atatürk'ü anma töreni yapılır. Saat 09.05'te başlayan siren sesi eşliğindeki iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı okunur. Törenden sonra Saray ziyaretçilere açılır.
"10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."
"Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır."
"Seni anlıyoruz büyük Atatürk, seni seviyoruz tüm kalbimizle, seni özlüyoruz büyük Atatürk, seni anıyoruz 10 Kasım gelince."
"Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür."