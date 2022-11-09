10 Kasım tatil mi, yarım gün mü sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine yönelen öğrenciler ve veliler soruyor: Yarın okullar tatil mi, açık mı kapalı mı, ders var mı? Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla okulların tatil olup olmadığını araştıran öğrenci, öğretmen ve veliler resmi tatilleri değerlendiriyor. Peki, 10 Kasım okullar tatil mi 2022? İşte, yanıtlar…
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bu özel ve anlamlı günde her yıl saat 09:05 geçe törenler düzenleniyor.
10 KASIM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?
Yarın okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Atatürk'ün ölüm yıldönümü sebebiyle anma törenlerinin düzenlendiği bu özel günde okullar tatil ya da yarım gün sayılmayacak.
10 KASIM'IN ÖNEMİ VE ANLAMI
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.
Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.