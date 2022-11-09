10 Kasım tatil mi, yarım gün mü sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine yönelen öğrenciler ve veliler soruyor: Yarın okullar tatil mi, açık mı kapalı mı, ders var mı? Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla okulların tatil olup olmadığını araştıran öğrenci, öğretmen ve veliler resmi tatilleri değerlendiriyor. Peki, 10 Kasım okullar tatil mi 2022? İşte, yanıtlar…