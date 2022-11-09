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Giriş Tarihi: 9.11.2022 10:39 Son Güncelleme: 9.11.2022 10:39

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 2022 Atatürk'ü Anma Günü 10 Kasım okullar tatil mi, yarım gün mü, ders var mı?

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla resmi tatil takvimi sorgulanmaya başladı. Veliler ve öğrenciler “10 Kasım okullar tatil mi” sorusuna yanıt arıyor. Bu sene Perşembe gününe denk gelen Atatürk’ün ölüm yıldönümü, çeşitli törenlerle okullar başta olmak üzere tüm resmi kurumlarda anılıyor. Peki, yarın okullar tatil mi, yarım gün mü, ders var mı? İşte, 10 Kasım 2022 okullar tatil mi sorusunun yanıtı ve MEB resmi tatiller!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 2022 Atatürk’ü Anma Günü 10 Kasım okullar tatil mi, yarım gün mü, ders var mı?

10 Kasım tatil mi, yarım gün mü sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine yönelen öğrenciler ve veliler soruyor: Yarın okullar tatil mi, açık mı kapalı mı, ders var mı? Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla okulların tatil olup olmadığını araştıran öğrenci, öğretmen ve veliler resmi tatilleri değerlendiriyor. Peki, 10 Kasım okullar tatil mi 2022? İşte, yanıtlar…

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bu özel ve anlamlı günde her yıl saat 09:05 geçe törenler düzenleniyor.

Çalışan vatandaşların ve özellikle öğrencilerin araştırma konusu haline gelen sorunun cevabı olarak ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır. Ayrıca bu sene 10 Kasım bu yıl perşembe gününe denk gelmektedir.

Okullarda ise anma törenlerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

10 KASIM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Atatürk'ün ölüm yıldönümü sebebiyle anma törenlerinin düzenlendiği bu özel günde okullar tatil ya da yarım gün sayılmayacak.

10 KASIM'IN ÖNEMİ VE ANLAMI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 2022 Atatürk'ü Anma Günü 10 Kasım okullar tatil mi, yarım gün mü, ders var mı?
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