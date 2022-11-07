10 KASIM RESMİ TATİL Mİ OLUYOR? 10 Kasım 2022 Atatürk’ü Anma Günü hangi güne denk geliyor, okullar ve işyerleri resmi tatil mi olacak?

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 kasım resmi tatil mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her yıl bu tarihte Atatürk'ü anma törenleri düzenleniyor. Özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler tarafından merak konusu haline gelen bu soru tarihin yaklaşmasıyla yanıt aramaya başladı. Peki, 10 Kasım özel sektör ve kamuda resmi tatil mi? 10 Kasım 2022 hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi olacak? İşte merak edilen o detaylar.