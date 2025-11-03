Haberler Yaşam Haberleri 10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? Bu sene 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 3.11.2025 19:15

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? Bu sene 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü yaklaşıyor. Her yıl büyük bir saygı ve özlemle anılan bu özel gün öncesinde vatandaşlar, 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı ile ilgili araştırmalarını hızlandırıyor. Öğrenciler ve çalışanlar, 2025 yılı resmi tatil takviminde 10 Kasım’ın durumunu merak ediyor. Peki, 10 Kasım’da okullar ve üniversiteler ders yapacak mı, kamu kurumları açık olacak mı? İşte 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili tüm detaylar…

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? Bu sene 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

Her yıl 10 Kasım'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, saygı ve özlemle anılıyor. Bu özel günde ülke genelinde anma törenleri ve etkinlikler düzenleniyor, saat 09.05'te sirenler çalarak Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu yapılıyor. Vatandaşlar ise 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Resmî tatil günlerinde okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı oluyor. Peki, bu yıl 10 Kasım resmi tatil mi? İşte merak edilen resmi tatil takvimi…

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı olan 10 Kasım, 2025'te Pazartesi gününe denk geliyor. Ancak 10 Kasım resmi tatil kapsamında yer almadığı için, bu tarihte çalışanlara ekstra mesai ücreti ödenmeyecek.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ara tatilin keyfini çıkaracak. Üniversitelerde ise akademik takvim normal şekilde devam edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? Bu sene 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz