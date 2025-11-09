10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar var mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü resmi tatil takviminde izleniyor!

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, noterler, hastaneler ve eczanelerin açık olup olmadığı merak konusu oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü olan bu özel günde, sabah saatlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında anma törenleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar da her yıl olduğu gibi 10 Kasım'da resmi daireler, hastaneler, noterler ve eczanelerin hizmet verip vermediğini araştırıyor. Peki, 10 Kasım'da bu kurumlar çalışıyor mu? İşte detaylar…