10 Kasım resmi tatil mi, kamu kurumları açık mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü resmi tatil takviminde izleniyor!

Giriş Tarihi: 9.11.2025 18:10

Her yıl 10 Kasım’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıl dönümünde büyük bir özlem ve saygıyla anılıyor. Anma törenleri, sabah saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla başlıyor ve ülke genelinde resmi programlar düzenleniyor. Bu özel günde, vatandaşlar noterler, eczaneler, hastaneler ve acil servislerin açık olup olmadığını da merak ediyor. Peki, 10 Kasım’da bu kurumlar çalışıyor mu? İşte detaylar…

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, noterler, hastaneler ve eczanelerin açık olup olmadığı merak konusu oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü olan bu özel günde, sabah saatlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında anma törenleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar da her yıl olduğu gibi 10 Kasım'da resmi daireler, hastaneler, noterler ve eczanelerin hizmet verip vermediğini araştırıyor. Peki, 10 Kasım'da bu kurumlar çalışıyor mu? İşte detaylar…

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı olan 10 Kasım, 2025'te Pazartesi gününe denk geliyor. Ancak 10 Kasım resmi tatil kapsamında yer almadığı için, bu tarihte çalışanlara ekstra mesai ücreti ödenmeyecek.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ara tatilin keyfini çıkaracak. Üniversitelerde ise akademik takvim normal şekilde devam edecek.

