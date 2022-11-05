10 Kasım resmi tatil mi oluyor? Resmi tatiller takvimi ile 10 Kasım 2022 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar ve işyerleri açık mı olacak?

10 Kasım resmi tatil mi konusu yeni haftaya girerken öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi ülkemizde belirli günler ve haftalar resmi tatiller arasında sayılıyor. Özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler tarafından merak konusu haline gelen bu soru tarihin yaklaşmasıyla gündeme taşındı. Buna göre; 10 Kasım 2022 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar ve işyerleri resmi tatil mi olacak? İşte 10 Kasım tarihiyle ilgili o detay.