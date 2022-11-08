10 Kasım şiirleri seçenekleri: İşte ilkokul, ortaokul ve liseler için en güzel, duygusal, anlamlı, 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü şiirleri

ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE



Sizler yaşadıkça çocuklarım



Ben de yaşıyorum demek,



İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,



Sizler yaşadıkça çocuklarım



Elele



Yanınızdayım





Sizler yaşadıkça çocuklarım



Daha ferah içim,



Gök daha geniş denizler daha geniş,



Vatan ya vatan,



Vatan sonsuzluktan gelmiş



Sonsuzluğa açılan yol



Vatan siz.





Sizler yaşadıkça çocuklarım



Bilin ki



Ben de yaşarım,



Bir sevinç düştü mü içinize



Bir keder düştü mü içinize



Bilin ki



Aranızda ben varım.



A. Rıza ERGÜVEN