Haberler Yaşam Haberleri 10 Kasım yarın resmi tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün anlamı ve önemi nedir, resmi tatil mi sayılıyor?
Giriş Tarihi: 9.11.2022 07:39

10 Kasım yarın resmi tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün anlamı ve önemi nedir, resmi tatil mi sayılıyor?

10 Kasım yarın resmi tatil mi, sorusu bugünden binlerce kişinin gündemindeki yerini. Her yıl olduğu gibi Atatürk’ü Anma Günü’nde yurt genelinde anma törenleri düzenlenecek. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk minnet ve hasretle anılacak. Öte yandan bu tarih öncesi vatandaşlar bu tarihin ülkemizde resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Okul, banka, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışıp çalışmadığı konusu araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Kasım yarın resmi tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu? İşte detaylar...

10 Kasım yarın resmi tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün anlamı ve önemi nedir, resmi tatil mi sayılıyor?

84. vefat yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk, her yıl olduğu gibi bu sene de ülkemizde çeşitli törenlerle anılacak. Bugün sabah saatleriyle beraber en çok merak edilen konulardan biri de 10 Kasım tatil mi sorusu oldu. Bu önemli tarih 2022 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Öte yandan çalışan vatandaşlar ve öğrenciler "10 Kasım yarın resmi tatil mi oluyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 10 Kasım yarın resmi tatil mi? İşte bu konuya ilişkin merak edilen o detay...

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10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bu özel ve anlamlı günde her yıl saat 09:05 geçe törenler düzenleniyor.

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Çalışan vatandaşların ve özellikle öğrencilerin araştırma konusu haline gelen sorunun cevabı olarak ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır. Ayrıca bu sene 10 Kasım bu yıl perşembe gününe denk gelmektedir.

10 KASIM'IN ÖNEMİ VE ANLAMI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

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10 KASIM TATİL Mİ?

10 Kasım günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım günü resmi tatil değildir.

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