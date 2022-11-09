10 Kasım yarın resmi tatil mi, kamu ve özel sektör çalışıyor mu? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün anlamı ve önemi nedir, resmi tatil mi sayılıyor?

84. vefat yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk, her yıl olduğu gibi bu sene de ülkemizde çeşitli törenlerle anılacak. Bugün sabah saatleriyle beraber en çok merak edilen konulardan biri de 10 Kasım tatil mi sorusu oldu. Bu önemli tarih 2022 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Öte yandan çalışan vatandaşlar ve öğrenciler "10 Kasım yarın resmi tatil mi oluyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 10 Kasım yarın resmi tatil mi? İşte bu konuya ilişkin merak edilen o detay...