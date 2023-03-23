"Çürük Ömer" kod adlı zehir taciri suçüstü yakalandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Kağıthane İlçesi Merkez Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan ve bölgede "Çürük Ömer" kod adıyla tanınan Ö.G.'nin (39) ikamet adresine operasyon düzenledi. Adreste 10 kilo 67 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi. Adreste bulunan C.D. (22) ve araçla kaçan Ö.G., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen Ö.G. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. C.D. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.