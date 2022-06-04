Haberler Yaşam Haberleri 10 kırmızı kartlı son dakika golü kavgası
Giriş Tarihi: 4.6.2022 17:03

10 kırmızı kartlı son dakika golü kavgası

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
10 kırmızı kartlı son dakika golü kavgası

İstanbul'da 1. Amatör Lig futbol müsabakasında kavga çıktı. İlk yarıyı 2-0 önce kapatan ev sahibi Arnavutköyspor, lider Yeşilbayırspor'un 85'inci dakikada skoru 3-2 yapmasıyla geriye düştü. Gelen son dakika golünün ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi. Yeşil sahadaki meydan muharebesinde Arnavutköyspor kaptanının yüzünde 22 kırık oluştu, 10 oyuncuya kırmızı kart çıktı, maç tatil edildi.

İstanbul 1. Amatör Lig 2. Grup 15. Hafta müsabakaları kapsamında Arnavutköyspor ve Yeşilbayırspor 1 Haziran Çarşamba günü Taşoluk Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2 golle önde kapatan ev sahibi Arnavutköyspor, grup lideri Yeşilbayırspor karşısındaki üstünlüğünü korumayı başaramadı. Yeşilbeyazlı ekip 65, 80 ve 85'incidakikalarda bulduğu gollerle Arnavutköyspor'un önüne geçti.

İddiaya göre ev sahibi Arnavutköyspor kaptanı Nadir Dağ, yenilen golden sonra rakip takımın sevinç gösterisinde bulunmaması için kalede bulunan topu eline almak istedi. Bu esnada rakip futbolcu ile arasında kavga çıktı, ikili arasında ateşlenen gerginliğe diğer futbolcular da dahil oldu.

10 KIRMIZI KART ÇIKTI

Arbede sırasında kafa darbesi alan Arnavutköyspor kaptanı Nadir Dağ'ın yüzünde 22 noktada kırık oluştu. Arnavutköyspor'dan 6 Yeşilbayırspor'dan ise 4 futbolcuya kırmızı kartın çıktı. Arbedede yaralanan futbolcular Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılırken, karşılaşma hakem Yunus Yavuz'un kararıyla yarıda tatil edildi. Arbedede yaralanan futbolcular Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki takım sezonun 6'ncı haftasında Hadımköy Sahası'nda karşı karşıya gelmiş ve maç 5-1'lik skorla ev sahibi Yeşilbayır'ın galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Son maçta Arnavutköyspor'a 6 kırmızı kart çıkmasıyla ev sahibi takımın hükmen mağlup sayılması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Asgari ücret 2022 için yeni reçete! Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası dikkat çeken ücret tablosu: Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak?
Emekli maaşı zammı temmuz 2022 ne kadar olacak? En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı kaç TL, kim ne kadar maaş alacak?
SİGARA FİYATLARI 2022 HAZİRAN GÜNCEL LİSTE: Sigaraya zam mı geldi? 4 Haziran bugün marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar, en ucuzu kaç TL oldu?
Tarlasındaki mor taşların değerini sonradan anladı! 7 kamyon çaldılar... Meğer servet değerindeymiş
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz!
Emekli zammı son dakika gelişmeleri: SSK Bağkur 2022 En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 için yeni reçete: Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrası netleşen asgari ücret tablosu netleşti
Milyonları ilgilendiren Temmuz zammı yolda! 800 TL'ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…
LİSE TABAN PUANLARI 2022: LGS Lise Taban puanları ile Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için 2021 yılı ve yüzdelik dilimleri listesi
SON DAKİKA: Terör karargahına 500 metre! Hareketlilik böyle görüntülendi: Keskin nişancılar, zırhlı araçlar, ağır silahlar, tüneller...
ARKADAŞINA GÖNDER
10 kırmızı kartlı son dakika golü kavgası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA