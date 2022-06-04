10 kırmızı kartlı son dakika golü kavgası

İstanbul 1. Amatör Lig 2. Grup 15. Hafta müsabakaları kapsamında Arnavutköyspor ve Yeşilbayırspor 1 Haziran Çarşamba günü Taşoluk Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2 golle önde kapatan ev sahibi Arnavutköyspor, grup lideri Yeşilbayırspor karşısındaki üstünlüğünü korumayı başaramadı. Yeşilbeyazlı ekip 65, 80 ve 85'incidakikalarda bulduğu gollerle Arnavutköyspor'un önüne geçti.
İddiaya göre ev sahibi Arnavutköyspor kaptanı Nadir Dağ, yenilen golden sonra rakip takımın sevinç gösterisinde bulunmaması için kalede bulunan topu eline almak istedi. Bu esnada rakip futbolcu ile arasında kavga çıktı, ikili arasında ateşlenen gerginliğe diğer futbolcular da dahil oldu.
10 KIRMIZI KART ÇIKTI
Arbede sırasında kafa darbesi alan Arnavutköyspor kaptanı Nadir Dağ'ın yüzünde 22 noktada kırık oluştu. Arnavutköyspor'dan 6 Yeşilbayırspor'dan ise 4 futbolcuya kırmızı kartın çıktı. Arbedede yaralanan futbolcular Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılırken, karşılaşma hakem Yunus Yavuz'un kararıyla yarıda tatil edildi. Arbedede yaralanan futbolcular Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki takım sezonun 6'ncı haftasında Hadımköy Sahası'nda karşı karşıya gelmiş ve maç 5-1'lik skorla ev sahibi Yeşilbayır'ın galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Son maçta Arnavutköyspor'a 6 kırmızı kart çıkmasıyla ev sahibi takımın hükmen mağlup sayılması bekleniyor.